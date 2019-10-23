Жители Югры перевели более 600 тысяч рублей аферистам
За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 15 фактов мошенничества и краж с банковских карт.
Как рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, жители Когалыма, Нижневартовска, Сургута, Нефтеюганска, Пыть-Яха, Мегиона, Югорска, Радужного, Кондинского района перевели злоумышленникам более 600 тысяч рублей.
Так, в Югорске 29-летний местный житель лишился более 13 тысяч рублей, желая приобрести аккаунт в мобильной игре.
Пенсионерке из Нижневартовска позвонил неизвестный и под предлогом выплаты компенсации в размере 580 тысяч рублей понудил женщину оплатить страховые взносы на общую сумму 151 тысяч рублей, однако желаемую выплату она так и не получила.
Житель Кондинского района обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестный похитил 17 тысяч рублей под предлогом займа денежных средств, взломав страницу его приятеля.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU