СЕГОДНЯ 12:29 2019-10-23T12:29:11+03:00

В Урае объявлен старт заявок на пост главы города. Фото с сайта администрации города Урай

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Первый этап открытого конкурса по отбору кандидатур на пост нового главы города Урай стартовал 23 октября. Документы можно подавать по 6 ноября.

В администрации города Урай рассказали, что по итогам первого этапа конкурсная комиссия принимает решение о допуске кандидатов ко второму этапу.

Второй этап конкурса состоится 12 ноября и заключается в оценке конкурсной комиссией уровня подготовки кандидатов для исполнения полномочий главы города. Кандидаты представят свое видение работы в качестве руководителя муниципалитета и планируемые действия по развитию города, а также ответят на вопросы комиссии.

По результатам собеседования в Думу города Урай конкурсная комиссия представляет не менее двух зарегистрированных кандидатов на должность главы города, для дальнейшего голосования депутатами, представляющими интересы избирателей города.

Документы от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города Урай, принимаются по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 60, кабинет 212 администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU