2019-10-23T12:29:11+03:00
Общество

В Урае объявлен старт заявок на пост главы города

Мэра выберут депутаты гордумы
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Урае объявлен старт заявок на пост главы города. Фото с сайта администрации города УрайВ Урае объявлен старт заявок на пост главы города. Фото с сайта администрации города Урай
Изменить размер текста:

Первый этап открытого конкурса по отбору кандидатур на пост нового главы города Урай стартовал 23 октября. Документы можно подавать по 6 ноября.

В администрации города Урай рассказали, что по итогам первого этапа конкурсная комиссия принимает решение о допуске кандидатов ко второму этапу.

Второй этап конкурса состоится 12 ноября и заключается в оценке конкурсной комиссией уровня подготовки кандидатов для исполнения полномочий главы города. Кандидаты представят свое видение работы в качестве руководителя муниципалитета и планируемые действия по развитию города, а также ответят на вопросы комиссии.

По результатам собеседования в Думу города Урай конкурсная комиссия представляет не менее двух зарегистрированных кандидатов на должность главы города, для дальнейшего голосования депутатами, представляющими интересы избирателей города.

Документы от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города Урай, принимаются по адресу: город Урай, микрорайон 2, дом 60, кабинет 212 администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске на переселение горожан из аварийного фонда выделят дополнительные средства
Молодого сургутянина арестовали на 10 суток за неуплату 23 штрафов
В Югре стартуют XXIV межрегиональные научные социальные чтения
В Сургуте полицейские во время рейда изъяли партию алкоголя на 9 миллионов рублей
Жители Югры перевели более 600 тысяч рублей аферистам
В Нижневартовске пройдет международный театральный фестиваль «Северные встречи»
Кондинца задержали за кражу у соседа тонны сена
Югорчане рассказали, как они хотят отпраздновать юбилей округа
Спасатели Югры обнаружили тело второго пропавшего рыбака
В Ханты-Мансийске проводит сбор сурдлимпийская команда России
Косметолог из Нижневартовска оформила более 3 миллионов рублей на своих клиентов
На уборку снега в Сургуте вышли более ста единиц техники
За минувшие сутки в Югре в 8 ДТП пострадали 12 человек
Вахтовику грозит срок за охоту на соболей в Югре
Погода в Югре 23 октября: пасмурно и снегопады
Ямальские семьи могут рассчитывать на повышенный материнский капитал
Житель Лянтора задержан за кражу 58 кранов
Югра будет тиражировать практику оборудования «умных квартир» для инвалидов-колясочников