В Нижневартовске пройдет международный театральный фестиваль «Северные встречи»

СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-23T12:04:49+03:00

Участниками станут не только жители и гости Нижневартовска, но и приглашенные театральные критики

Изменить размер текста: A A

Шестой раз Нижневартовск станет площадкой для проведения Международного театрального фестиваля спектаклей малых форм «Северные встречи». С 24 по 27 октября в городском драматическом театре будет показано 10 постановок в исполнении актеров из Индии, Таджикистана, Франции, а также из таких городов России, как: Набережные Челны, Санкт-Петербург, Ярославль и Москва.

Как сообщили в администрации города Нижневартвоск, в день открытия будет представлен спектакль «#ЖенитьбаГоголя» в исполнении нижневартовских актеров. Московский режиссер Евгения Беркович по-современному взглянула на комедию Николая Гоголя и при постановке раскрыла темы одиночества, поиска любви и возможности выбора.

Участниками станут не только жители и гости Нижневартовска, но и приглашенные театральные критики. Они примут участие в обсуждении спектаклей, присуждении им номинаций, а также выберут спектакли для участия других театральных фестивалях.

В этот раз «Северные встречи» посетят член Германского центра международного института театра и Международной ассоциации театральных критиков (ЮНЕСКО) Нина Мазур, профессор Российского государственного института сценических искусств, член Союза писателей Петербурга и Союза театральных деятелей России Марина Дмитревская, историк театра, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ Татьяна Тихоновец и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU