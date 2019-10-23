2019-10-23T12:04:49+03:00
Звезды

В Нижневартовске пройдет международный театральный фестиваль «Северные встречи»

Участниками станут не только жители и гости Нижневартовска, но и приглашенные театральные критики
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске пройдет международный театральный фестиваль «Северные встречи». Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске пройдет международный театральный фестиваль «Северные встречи». Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Шестой раз Нижневартовск станет площадкой для проведения Международного театрального фестиваля спектаклей малых форм «Северные встречи». С 24 по 27 октября в городском драматическом театре будет показано 10 постановок в исполнении актеров из Индии, Таджикистана, Франции, а также из таких городов России, как: Набережные Челны, Санкт-Петербург, Ярославль и Москва.

Как сообщили в администрации города Нижневартвоск, в день открытия будет представлен спектакль «#ЖенитьбаГоголя» в исполнении нижневартовских актеров. Московский режиссер Евгения Беркович по-современному взглянула на комедию Николая Гоголя и при постановке раскрыла темы одиночества, поиска любви и возможности выбора.

Участниками станут не только жители и гости Нижневартовска, но и приглашенные театральные критики. Они примут участие в обсуждении спектаклей, присуждении им номинаций, а также выберут спектакли для участия других театральных фестивалях.

В этот раз «Северные встречи» посетят член Германского центра международного института театра и Международной ассоциации театральных критиков (ЮНЕСКО) Нина Мазур, профессор Российского государственного института сценических искусств, член Союза писателей Петербурга и Союза театральных деятелей России Марина Дмитревская, историк театра, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ Татьяна Тихоновец и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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