Кондинца задержали за кражу у соседа тонны сена

СЕГОДНЯ 11:35 2019-10-23T11:51:29+03:00

Кондинца задержали за кражу у соседа тонну сена. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Уголовное прошлое вновь дало о себе знать 37-летнему югорчанину. Мужчина украл сено у соседа глубокой ночью.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, участковым уполномоченным полиции Кондинского района был установлен ранее судимый подозреваемый, который ночью от одного из домов поселка Лиственичный похитил два рулона сена по 480 кг. Общая сумма ущерба, причиненная потерпевшему, составила около 6 тысяч рублей. Похищенное изъято. Проводится проверка.

Добавим, что за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 41 преступление, раскрыто 26, из них: поджог, четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и восемь краж.

ИСТОЧНИК KP.RU