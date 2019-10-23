Югорчане рассказали, как они хотят отпраздновать юбилей округа

СЕГОДНЯ 10:51 2019-10-23T10:51:47+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в стратегической сессии по разработке предложений в концепцию и план мероприятий, приуроченных к 90-летию со дня образования автономного округа.

Как сообщили в правительстве Югры, масштабное мероприятие, объединившее свыше 100 активных жителей автономного округа, состоялось в Ханты-Мансийске 22 октября.

В течение более чем пяти часов участники, разделившиеся на шесть групп, выработали около 250 предложений. В результате до итоговой презентации членам оргкомитета дошло 18 идей – по три инициативы от каждой группы.

Так, в числе предложений, выдвинутых группой, названной «Легенды», – популяризация сведений о биографии, достижениях 90 югорчан, сыгравших важную роль в истории Югры.

В направлении «Визуализация» одной из идей стало создание 3D-тура. Как подчеркнули разработчики, внедрение этого современного IT-продукта позволит повысить доступность интересных туристических мест и объектов Югры.

Представители урбанистической группы, чья деятельность была сконцентрирована на выработке проектов в части формирования комфортной городской среды, предложили реализовать во всех муниципалитетах региона проект под рабочим названием «90 точек притяжения в Югре». Как планируют инициаторы, в его рамках в каждом из 22 муниципальных образований должно быть создано по 4-5 объектов городской инфраструктуры, в числе которых – смотровые площадки, арт-объекты, костровища, зоны отдыха и другие.

В части продвижения 90-летия со дня образования автономного округа посредством маркетинга и медиа активисты выдвинули идеи о проведении целого ряда PR-акций, флешмобов, челленджей и фестивалей.

Группа «События, проекты» выступила с инициативой организовать так называемую ultra-экспедицию, которая должна охватить весь автономный округ. Участниками экспедиции смогут стать все желающих автомобилисты, мотоциклисты, водители снегоходов, квадроциклов и другие. С июня по декабрь 2020 года им предстоит различными маршрутами пройти или проехать из своих муниципалитетов по территории Югры и встретиться в Ханты-Мансийске в дни масштабного празднования 90-летия со дня образования региона.

Шестая группа «Сделано в Югре» сконцентрировалась на разработке предложений по выпуску подарков, сувениров под одноименным брендом, посвященных юбилейной дате. Отметим, что вплоть до 25 октября каждый неравнодушный югорчанин может направить свои предложения для включения в концепцию и план мероприятий, приуроченных к 90-летию со дня образования Югры. Идеи принимаются специалистами центра «Открытый регион» на электронную почту: openregion86@or86.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU