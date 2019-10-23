2019-10-23T10:22:13+03:00
Общество

Спасатели Югры обнаружили тело второго пропавшего рыбака

Поисковые работы завершены
Алена Кульмухаметова
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Спасатели Югры обнаружили тело второго пропавшего рыбака. Фото с сайта pixabay.comСпасатели Югры обнаружили тело второго пропавшего рыбака. Фото с сайта pixabay.com
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Пять суток искали сотрудники «Центроспас-Югории» пропавшего в Березовском районе мужчину. Накануне его тело было обнаружено.

По информации ведомства, сообщение с просьбой о поиске двоих мужчин, пропавших в районе 5-10 км. от села Саранпауль поступило спасателям 17 октября. Была обнеаружены лодка, на который уплыли двое мужчин.

С 17 по 21 октября спасатели исследовали береговую зону и дно реки Ляпин.

19 октября спасатели подняли со дна реки тело одного из мужчин.

В поисках помимо спасателей принимали участие более 40 добровольцев.

Накануне было обнаружено тело второго рыбака. Поисковые работы окончены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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