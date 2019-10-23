Спасатели Югры обнаружили тело второго пропавшего рыбака
Пять суток искали сотрудники «Центроспас-Югории» пропавшего в Березовском районе мужчину. Накануне его тело было обнаружено.
По информации ведомства, сообщение с просьбой о поиске двоих мужчин, пропавших в районе 5-10 км. от села Саранпауль поступило спасателям 17 октября. Была обнеаружены лодка, на который уплыли двое мужчин.
С 17 по 21 октября спасатели исследовали береговую зону и дно реки Ляпин.
19 октября спасатели подняли со дна реки тело одного из мужчин.
В поисках помимо спасателей принимали участие более 40 добровольцев.
Накануне было обнаружено тело второго рыбака. Поисковые работы окончены.
ИСТОЧНИК KP.RU