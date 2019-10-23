2019-10-23T10:02:39+03:00
Спорт

В Ханты-Мансийске проводит сбор сурдлимпийская команда России

Спортсмены набирают оптимальную форму
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске проводит сбор сурдлимпийская команда России. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"В Ханты-Мансийске проводит сбор сурдлимпийская команда России. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"
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Семь югорчан выступят в Италии на XIX зимних Сурдлимпийских играх. Это соревнования для спортсменов с нарушением слуха.

Как сообщает «ЮграМегаспорт», с 12 по 21 декабря лыжники будут отстаивать честь России в Италии.

Среди них есть юголрчане: десятикратная сурдлимпийская чемпионка Анна Федулова.

- Мне пока все нравится. Тренировки проходят интенсивно, сборы идут практически один за другим, с перерывами буквально на 2-3 дня. На Сурдлимпийских играх, хочется завоевать медали, поэтому буду работать и бороться за то, чтобы пополнить свою копилку наград. Желательно, чтобы это было золото. Сейчас больше всего медалей сурдлимпиад у норвежки Тоне Танген — 11 золотых медалей. Хотелось бы как минимум сравняться с ней, а лучше и вовсе обойти по этому показателю, — делится планами Анна Федулова

Главная задача спортсменов - привыкнуть к лыжам, набрать тренировочный объём и в оптимальной форме подойти к высотному сбору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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