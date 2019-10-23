2019-10-23T08:53:03+03:00
Общество

На уборку снега в Сургуте вышли более ста единиц техники

Дороги посыпают антигололедным составом
Алена Кульмухаметова
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На уборку снега в Сургуте вышли более ста единиц техники. Фото с сайта администрации города СургутНа уборку снега в Сургуте вышли более ста единиц техники. Фото с сайта администрации города Сургут
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На массовую уборку снега с проезжей части и тротуаров в Сургуте вышли 102 единицы техники. Об этом сообщает администрация города Сургут.

На улицы города вышли грейдеры для очистки от наледи и снежного наката, погрузчики, машины со щеткой, самосвалы, а также комплексный дорожный транспорт.

Для безопасного передвижения жителей асфадьт посыпают песко-соляной смесью. Особое внимание уделяя пешеходным переходам и дорожным перекресткам.

Дорожные службы прикладывают максимум усилий, чтобы обработать спецреагентами все дороги и тротуары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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