СЕГОДНЯ 08:27 2019-10-23T08:27:49+03:00

За минувшие сутки в Югре в 8 ДТП пострадали 12 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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По вине матери-водителя в дорожно-транспортном происшествии пострадал семилетний мальчик. Женщина врезалась в опору трубопровода.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 07:20 в городе Сургут на проспекте Пролетарский 30-летняя водитель, управляя автомобилем «Шевроле Спарк», не учла состояние проезжей части, не справилась с управлением и врезалась в бетонную опору трубопровода. В результате ДТП водитель данного транспортного средства, а также несовершеннолетний пассажир, мальчик 2012 года рождения, получили телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 человек получили ранения, в том числе один несовершеннолетний. Задержаны семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, трое – за отказ от медицинского освидетельствования и один – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 20 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU