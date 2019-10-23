СЕГОДНЯ 07:46 2019-10-23T07:46:15+03:00

Вахтовику грозит срок за охоту на соболей в Югре. Фото с сайта wikipedia.org

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Участковым уполномоченным полиции Нижневартовского района выявлен факт незаконной охоты. Браконьеру грозит срок.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 49-летний вахтовик 1970, уроженец Томской области, капканами добыл три особи соболя. Отметим, что разрешения на охоту в Ханты-Мансийском автономном округе у мужчины не было. Ущерб, причиненный природным ресурсам, составляет 190 тысяч рублей, что является особо крупным размером.

Дознавателями нижневартовской полиции возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU