2019-10-23T07:26:37+03:00
Общество

Погода в Югре 23 октября: пасмурно и снегопады

Водителям следует быть осторожнее на дорогах из-за гололеда
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 23 октября: пасмурно и снегопадыПогода в Югре 23 октября: пасмурно и снегопадыФото: Татьяна Коркина
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В среду 23 октября в Ханты-Мансийском автономном округе облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер переменных направлений 7-12 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2,-3 градусов, по северу до -8 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно. Небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер переменных направлений 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит около 0 ºС.

В Сургуте облачная погода. К вечеру небольшой снегопад. Ветер западный, юго-западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1, -3 градусов.

В Нижневартовске пасмурно и снегопад. Ветер юго-западный, западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1, -1 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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