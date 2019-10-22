Житель Лянтора задержан за кражу 58 кранов
Накануне сотрудниками полиции Сургутского района был установлен и задержан подозреваемый в краже.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, 44-летни мужчина совершил кражу 58 шаровых кранов из подвальных и бойлерных помещений. Подозреваемый использовал ранее вверенные ему ключи, так как являлся работником управляющей компании, а при увольнении он их не сдал.
Похищенное злоумышленник продал, а полученные деньги потратил на личные нужды. Сумма ущерба составила более 42 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU