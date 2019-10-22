СЕГОДНЯ 06:55 2019-10-22T06:55:08+03:00

Погода в Югре 23 октября: снегопад и потепление. Фото из соцсети ВКонтакте

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Во вторник 23 октября в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и снега. Ветер южный с переходом на западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1,+6 градусов, по востоку 0,-5 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Осадки. Ветер западный 6-11 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2,+4 ºС.

В Сургуте пасмурно. Днем без осадков, к вечеру сильный снегопад. Ветер юго-восточный, южный 4-8 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -3, 0 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, без осадков. К вечеру снегопад, ночью он усилится. Ветер юго-восточный, южный 4-14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -3, +1 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU