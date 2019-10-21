Большой Этнографический диктант напишут в Югре 1 ноября

СЕГОДНЯ 12:53 2019-10-21T12:53:00+03:00

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Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет 1 ноября 2019 года в 11:00 часов по местному времени во всех субъектах России, в том числе и в Югре, и за рубежом.

В России масштабная акция проводится уже четвертый год подряд. Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на официальном сайте Большого этнографического диктанта будет организовано онлайн-тестирование с 1 по 4 ноября 2019 года.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте 10 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU