СЕГОДНЯ 09:59 2019-10-21T09:59:42+03:00

В Ханты-Мансийске стартуют соревнования по плаванию. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"

В них примут участие иностранные спортсмены

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Уже в эти выходные в Ханты-Мансийске состоятся Всероссийские соревнования по плаванию «Северное сияние», в которых примут участие иностранные спортсмены.

Мероприятие будет включать в себя два соревновательных дня: 26 и 27 октября и развернется на базе спортивного комплекса "ЮГУ". В турнире примут участие свыше 600 спортсменов.

По данным «ЮграМегаСпорт», свои команды представят Ханты-Мансийск, Радужный, Нижневартовск, Севастополь, Белоярский район, Сургут, Новый-Уренгой, Уват, Нягань, Советский, Свердловская область, Нефтеюганск, Курганская область, Покачи, Урай, Челябинск, Пойковский, Мытищи, Югорск, Калининград, Комсомольск-на -Амуре, Муравленко, Республика Саха, Стрежевой, Пуровский Район, Когалым, Благовещенск, Владивосток, Надым, Пангоды, Пермь, Ноябрьск, Тобольск, Губкинский, Тюмень и Лангепас.

Иностранные спортсмены прибудут из Италии, Чехии, Казахстана и Кыргызстана.

ИСТОЧНИК KP.RU