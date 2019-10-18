2019-10-18T15:07:30+03:00
Общество

В Нефтеюганске установлен памятник погибшим детям-гимнастам

На мероприятии присутствовали родители погибших детей
Алена Кульмухаметова
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В Нефтеюганске установлен памятник погибшим детям-гимнастамВ Нефтеюганске установлен памятник погибшим детям-гимнастамФото: Татьяна Коркина
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В четверг 17 октября в Нефтеюганске у спортивного комплекса «Сибиряк» установлен памятник спортсменам детской команды по акробатике, погибшим в ДТП на трассе «Тюмень - Ханты-Мансийск» в декабре 2016 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нефтеюганска.

- Вчера установили памятник рядом со спортивным комплексом «Сибиряк», где занимались дети. В ходе мероприятия присутствовали родители погибших детей.Точная дата официального открытия пока не известна.

Было отмечено, что памятник был изготовлен мастером в Санкт-Петербурге и оттуда доставлен в Нефтеюганск.

Ранее родители погибших детей пожаловались губернатору Югры, что спустя три года памятник их детям так и не был установлен. Наталья Комарова вмешалась в дело и потребовала от главы города поторопиться с этим событием.

Напомним, 4 декабря 2016 года тренеры и юные гимнасты в количестве 33 человек выехали на автобусе из Ханты-Мансийска в сторону Нефтеюганска. После столкновения с большегрузом «Volvo», водитель которого выехал на встречную полосу, автобус изменил траекторию и сам оказался на встречной полосе, после чего столкнулся с большегрузом «Scania». В результате погибли 10 детей - пассажиров автобуса, еще 19 человек, в том числе 16 детей, пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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