СЕГОДНЯ 14:46 2019-10-18T14:46:14+03:00

В Югре с килограммом наркотиков задержан нижегородец. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Накануне в Нефтеюганском районе был установлен наркодилер, перевозивший крупную партию наркотических средств.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, подозреваемым оказался 40-летний житель Нижегородской области. Мужчина прибыл в Югру для распространения наркотиков.

В ходе досмотра автомобиля были обнаружены полимерные свертки с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотиком синтетического происхождения массой более 1 килограмма 200 грамм.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в особо крупном размере». Мужчина арестован. Ему грозит лишение свободы на срок до двадцати лет со штрафом до 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU