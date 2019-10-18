2019-10-18T14:46:14+03:00
Происшествия

В Югре с килограммом наркотиков задержан нижегородец

Запрещенные веществ обнаружены в автомобиле
Алена Кульмухаметова
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В Югре с килограммом наркотиков задержан нижегородец. Фото с сайта pixabay.comВ Югре с килограммом наркотиков задержан нижегородец. Фото с сайта pixabay.com
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Накануне в Нефтеюганском районе был установлен наркодилер, перевозивший крупную партию наркотических средств.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, подозреваемым оказался 40-летний житель Нижегородской области. Мужчина прибыл в Югру для распространения наркотиков.

В ходе досмотра автомобиля были обнаружены полимерные свертки с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотиком синтетического происхождения массой более 1 килограмма 200 грамм.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в особо крупном размере». Мужчина арестован. Ему грозит лишение свободы на срок до двадцати лет со штрафом до 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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