В Югре с килограммом наркотиков задержан нижегородец
Накануне в Нефтеюганском районе был установлен наркодилер, перевозивший крупную партию наркотических средств.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, подозреваемым оказался 40-летний житель Нижегородской области. Мужчина прибыл в Югру для распространения наркотиков.
В ходе досмотра автомобиля были обнаружены полимерные свертки с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое.
Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотиком синтетического происхождения массой более 1 килограмма 200 грамм.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в особо крупном размере». Мужчина арестован. Ему грозит лишение свободы на срок до двадцати лет со штрафом до 1 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU