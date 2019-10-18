СЕГОДНЯ 14:38 2019-10-18T14:38:27+03:00

Предприниматель из Югорска извинился за плесневелый хлеб в школьной столовой. Фото из соцсети ВКонтакте

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Пост о хлебе с черными точками появился несколькими днями ранее в соцсети ВКонтакте в группе «ЧП Югорска и Советского района.

- Проблема, конечно, не вселенского масштаба, но тем не менее... вот таким «вкусным» заплесневелым хлебом кормят учеников гимназии города Югорска. Деньги на питание сдаются, а за что...непонятно, видимо, за перспективу отравиться, пишет анонимный пользователь и оставляет фото.

Администрация Югорска на пост откликнулась и заявила, что предприниматель, поставляющий хлеб, приносит свои извинения.

- Вчера в социальных сетях появилась информация о некачественном хлебе в столовой гимназии города Югорска. На данный момент руководством школы проведено внутреннее расследование. К сожалению, установить происхождение черных точек по прошествии времени невозможно. Предприниматель, поставляющий хлеб, признал вину, что хлеб был поставлен ненадлежащего качества, и примет меры, чтобы вновь не допустить поставки некачественного хлеба, работники производства будут привлечены к дисциплинарной ответственности, как и работники столовой, пропустившие некачественный хлеб на школьные столы.

ИСТОЧНИК KP.RU