2019-10-18T14:01:49+03:00
Происшествия

В Урае полицейские раскрыли дачную кражу

Емкость похищена на «КамАЗе»
Алена Кульмухаметова
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В Урае полицейские раскрыли дачную кражу. Фото с сайта pixabay.comВ Урае полицейские раскрыли дачную кражу. Фото с сайта pixabay.com
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В дежурную часть полиции Урая поступило сообщение от жителя города. Он рассказал, что с его дачного участка похищена герметичная емкость, которая используется для сбора и хранения стоков.

Оперативники установили подозреваемого в краже. Им оказался неработающий 34-летний ранее несудимый местный житель.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, подозреваемый заприметил на участке одного из СОНТ города Урай шамбо и около 23 часов вечера манипулятором на базе «КАМАЗ» похитил емкость под септик. Как пояснил подозреваемый, он совершил кражу для дальнейшей продажи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В настоящее время в отношении 34-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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