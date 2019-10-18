В Урае полицейские раскрыли дачную кражу
В дежурную часть полиции Урая поступило сообщение от жителя города. Он рассказал, что с его дачного участка похищена герметичная емкость, которая используется для сбора и хранения стоков.
Оперативники установили подозреваемого в краже. Им оказался неработающий 34-летний ранее несудимый местный житель.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, подозреваемый заприметил на участке одного из СОНТ города Урай шамбо и около 23 часов вечера манипулятором на базе «КАМАЗ» похитил емкость под септик. Как пояснил подозреваемый, он совершил кражу для дальнейшей продажи.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В настоящее время в отношении 34-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU