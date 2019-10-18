СЕГОДНЯ 13:56 2019-10-18T13:56:13+03:00

В Нижневартовске до промышленной части города отремонтировали дорогу. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Глава Нижневартовска Василий Тихонов встретился с руководителями предприятий, расположенных на 12 километре автодороги Нижневартовск - Радужный. Во время первой встречи, которая состоялась около года назад, глава города и предприниматели обсудили возможность ремонта дороги.

Напомним, участок дороги является промышленной частью города, где расположены предприятия, производственные базы и торговые склады. Всего здесь ведут деятельность около 30 субъектов малого и среднего предпринимательства. Чуть больше года назад они обратились с просьбой отремонтировать дорогу, которая ранее была построена и обслуживалась нефтяными предприятиями.

Дорога была бесхозяйным имуществом. Ее приняли в муниципальную собственность. На аукционе определился подрядчик, который выполнил подготовку дороги к асфальтированию, уложил новое покрытие, сделал тротуар. Протяженность участка составляет 910 метров.

После ремонта передвигаться сейчас по этому участку стало комфортно и безопасно водителям и пешеходам.

ИСТОЧНИК KP.RU