2019-10-18T13:50:40+03:00
Общество

В Радужном установили новую контейнерную площадку

Сами баки не установлены в конструкцию
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Радужном установили новую контейнерную площадку. Фото с сайта "Югра-Экология"В Радужном установили новую контейнерную площадку. Фото с сайта "Югра-Экология"
Изменить размер текста:

В пятом микрорайоне Радужного появилась новая современная контейнерная площадка. Баки защищены металлическими стенками, имеется крышка с ручкой для удобства горожан.

В «Югра-Экология» отметили, что таких площадок, как в Радужном в других муниципалитетах нет.

Пока сами баки не установлены в конструкцию. Глава Радужного Наталья Гулина пояснила, что в настоящее время ведутся монтажные работы, после завершения которых ими начнут пользоваться жильцы многоквартирных домов.

Информация о новой площадке уже передана региональному оператору, этот адрес добавлен в график работы операторов по транспортированию.

Отметим, что Радужный получил на приобретение контейнеров и обустройство площадок двенадцать с половиной миллионов рублей. На эти средства будут обустроены все микрорайоны города, чтобы каждому жителю было удобно выбрасывать мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вартовчане создали петицию против строительства бизнес-центра на набережной
В Сургуте пройдет детский чемпионат по хоккею с шайбой
От вартовчан ждут заявок на фотоконкурс «Думы о городе»
В 30А микрорайоне Сургута концессионер построит школу на 1500 мест
В Нефтеюганске установлен памятник погибшим детям-гимнастам
В Югре с килограммом наркотиков задержан нижегородец
Предприниматель из Югорска извинился за плесневелый хлеб в школьной столовой
В Урае полицейские раскрыли дачную кражу
В Нижневартовске до промышленной части города отремонтировали дорогу
В Нижневартовске директор школы был уволен за обвинение в вымогательстве
В Югре определен состав членов общественной палаты округа
В Югре раскрыты кражи из автомобиля и гаража
На мероприятиях в Ханты-Мансийске работают около 2000 волонтеров
Алексей Ракитский назначен на должность главного архитектора Югры
Жители Нижневартовска просят установить дополнительные светофоры
Житель Лянтора пинком в живот убил знакомого
В Югре идет подготовка к празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне
Вартовчанин решил помочь бывшей жене, но нарвался на аферистов
Дорожники Сургута обрабатывают дороги от гололеда
Летом 2020 года Югра перейдет на «умные» счетчики электричества
Жительница Узбекистана дважды меняла имя, чтобы вернуться в Нижневартовск
В Югре могут появиться дата-центры
Сургутянина задержали с дозой наркотика