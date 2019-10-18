В Радужном установили новую контейнерную площадку
В пятом микрорайоне Радужного появилась новая современная контейнерная площадка. Баки защищены металлическими стенками, имеется крышка с ручкой для удобства горожан.
В «Югра-Экология» отметили, что таких площадок, как в Радужном в других муниципалитетах нет.
Пока сами баки не установлены в конструкцию. Глава Радужного Наталья Гулина пояснила, что в настоящее время ведутся монтажные работы, после завершения которых ими начнут пользоваться жильцы многоквартирных домов.
Информация о новой площадке уже передана региональному оператору, этот адрес добавлен в график работы операторов по транспортированию.
Отметим, что Радужный получил на приобретение контейнеров и обустройство площадок двенадцать с половиной миллионов рублей. На эти средства будут обустроены все микрорайоны города, чтобы каждому жителю было удобно выбрасывать мусор.
ИСТОЧНИК KP.RU