СЕГОДНЯ 13:44 2019-10-18T13:44:31+03:00

В Нижневартовске директор школы был уволен за обвинение в вымогательстве . Фото из группы "ЧП Нижневартовск" в соцсети ВКонтакте

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В Нижневартовске с должности директора школы №23 была снята Светлана Титова. Об этом сообщает СИА—ПРЕСС.

В начале сентября текущего года родители обвиняли директора в незаконных поборах и в вымогательстве. По словам родителей, после проведенной в образовательном учреждении ярмарки, директор школы потребовала отдать ей 70 процентов всей выручки.

Отмечено, что это далеко не первый скандальный случай, где была замешана Титова. К примеру, в 2012 году ее обвиняли в проведении в стенах школы партийных собраний, а также вечеринок и дней рождения подруг.

В школе факт увольнения директора подтвержден. Должность директора временно исполняет учитель английского языка, заместитель бывшего директора по учебно-воспитательной работе Татьяна Кашникова.

ИСТОЧНИК KP.RU