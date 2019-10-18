В Нижневартовске директор школы был уволен за обвинение в вымогательстве
В Нижневартовске с должности директора школы №23 была снята Светлана Титова. Об этом сообщает СИА—ПРЕСС.
В начале сентября текущего года родители обвиняли директора в незаконных поборах и в вымогательстве. По словам родителей, после проведенной в образовательном учреждении ярмарки, директор школы потребовала отдать ей 70 процентов всей выручки.
Отмечено, что это далеко не первый скандальный случай, где была замешана Титова. К примеру, в 2012 году ее обвиняли в проведении в стенах школы партийных собраний, а также вечеринок и дней рождения подруг.
В школе факт увольнения директора подтвержден. Должность директора временно исполняет учитель английского языка, заместитель бывшего директора по учебно-воспитательной работе Татьяна Кашникова.
ИСТОЧНИК KP.RU