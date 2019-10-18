2019-10-18T12:59:01+03:00
Общество

В Югре раскрыты кражи из автомобиля и гаража

Мужчин удалось задержать
Алена Кульмухаметова
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В Югре раскрыты кражи из автомобиля и гаража. Фото с сайта pixabay.comВ Югре раскрыты кражи из автомобиля и гаража. Фото с сайта pixabay.com
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За прошедшие сутки в Югре раскрыто четыре ранее зарегистрированных преступления, в том числе: умышленного причинение тяжкого вреда здоровью, поджог и две кражи. Об этом сообщает УМВД по ХМАО-Югре.

Так, сотрудниками уголовного розыска полиции Пыть-Яха за кражу лодочного мотора стоимостью 10000 рублей из гаража установлен 43-летний ранее судимый мужчина. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейскими из Нефтеюганска за кражу 25000 рублей из автомобиля, установлены двое 37 и 27-летние ранее судимых мужчины. Фигурантам избрана мера пресечения в виде ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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