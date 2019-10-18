В Югре раскрыты кражи из автомобиля и гаража
За прошедшие сутки в Югре раскрыто четыре ранее зарегистрированных преступления, в том числе: умышленного причинение тяжкого вреда здоровью, поджог и две кражи. Об этом сообщает УМВД по ХМАО-Югре.
Так, сотрудниками уголовного розыска полиции Пыть-Яха за кражу лодочного мотора стоимостью 10000 рублей из гаража установлен 43-летний ранее судимый мужчина. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Полицейскими из Нефтеюганска за кражу 25000 рублей из автомобиля, установлены двое 37 и 27-летние ранее судимых мужчины. Фигурантам избрана мера пресечения в виде ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU