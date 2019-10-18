Алексей Ракитский назначен на должность главного архитектора Югры

СЕГОДНЯ 12:47 2019-10-18T12:47:54+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова сегодня подписала распоряжение о назначении на должность директора департамента – главного архитектора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Пост директора Алексей Ракитский возглавит с 18 октября 2019 года. Он окончил Томский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Архитектор» и юридический институт Томского государственного университета по специальности «Юрист».

Член союза архитекторов России, председатель регионального отделения союза архитекторов России в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Союз архитекторов Югры».

До настоящего времени Алексей Ракитский работал начальником управления архитектуры и градостроительства администрация города Нижневартовска.

ИСТОЧНИК KP.RU