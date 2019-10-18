2019-10-18T12:05:34+03:00
Общество

Жители Нижневартовска просят установить дополнительные светофоры

Возможно будет перенесено ограждение
Алена Кульмухаметова
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Жители Нижневартовска просят установить дополнительные светофоры. Фото с сайта администрации города НижневартовскЖители Нижневартовска просят установить дополнительные светофоры. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Проработать вопрос установки светофора на действующем пешеходном переходе по ул.60 лет Октября в районе парка Победы и ДК «Октябрь» и пересмотреть схему ограждения учреждения культуры просят вартовчане местные власти.

- Количество пешеходов на данном участке увеличивается, - пояснил председатель комитета по вопросам безопасности населения Думы Нижневартовска Сергей Жигалов. - Одна из причин этого - установка шлагбаума возле «Октября». Теперь посетители вынуждены парковать свои автомобили на противоположной стороне улицы и идти во Дворец культуры пешком. Кроме этого, в скором времени здесь обустроят сквер Космонавтов. Пешеходов прибавится. К нам обратились жители с предложением - рассмотреть целесообразность установки светофора в целях безопасности.

Как пояснил заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев, данный участок дороги не входит в список «очагов аварийности». Однако тема заслуживает внимания. Детально вопрос необходимости установки светофора обсудят на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения с участием депутатов, представителей администрации города, общественников, и примут решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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