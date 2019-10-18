Житель Лянтора пинком в живот убил знакомого
Следователи Сургутского района возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан 49-летний житель Лянтора.
По данным следственного комитета Югры, в ночь на 12 октября 2019 года, пьяный обвиняемый, находясь в гостях у своего знакомого во время внезапной ссоры пнул хозяина квартиры в живот. Мужчина получил тяжкие телесные повреждения – разрыв внутренних органов и умер от обильной кровопотери.
Обвиняемый с места преступления скрылся, но вскоре был задержан полицейскими.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Следствие ходатайствует перед судом о заключении обвиняемого под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU