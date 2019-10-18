СЕГОДНЯ 11:53 2019-10-18T11:53:19+03:00

В Югре идет подготовка к празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Фото с сайта pixabay.com

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В правительстве Югры прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования в автономном округе 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Участники заседания обсудили обновленный план мероприятий празднования в Югре 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В Югре принято решение широко привлечь общественность к планированию и реализации памятных мероприятий.

Формирование регионального плана проходило в разных форматах, в том числе в формате стратегической сессии, которая состоялась в сентябре. Порядка 150 югорчан обсуждали новые формы праздничных событий ко Дню Победы. Работа проходила по девяти направлениям. Участники встречи на основе ключевых мероприятий создали проект комплексного плана по приоритетным направлениям. В него включены как культурно-массовые мероприятия, так и благоустройство территорий, ремонт памятников павшим в годы войны, патриотические акции с участием общественников и волонтеров.

Исполняющий обязанности директора департамента общественных и внешних связей Югры Константин Репин сообщил, что на базе фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» будет создан штаб, который будет координатором по продвижению проектов, посвящённых 75-летию Победы.

Департаменту общественных и внешних связей автономного округа совместно с фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» предложено ввести специальную номинацию конкурса на предоставление гранта губернатора автономного округа для физических лиц для реализации гражданских инициатив, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU