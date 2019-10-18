СЕГОДНЯ 11:44 2019-10-18T11:44:49+03:00

Вартовчанин решил помочь бывшей жене, но нарвался на аферистов. Фото с сайта pixabay.com

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Житель Нижневартовска попался на типичную уловку мошенников. Мужчина хотел оказать помощь бывшей супруге, но сам оказался в беде.

По информации городской полиции, вартовчанин получил в соцсетях сообщение от своей бывшей жены, которая пожаловалась на тяжелое финансовое положение в связи со смертью матери.

Чтобы помочь бывшей супруге, мужчина перечислил на указанный счет 25 тысяч рублей. А потом решил высказать слова соболезнования лично и перезвонил бывшей жене. В разговоре вартовчанин узнал, что от имени бывшей жены действовал мошенник. С заявлением об обмане горожанин обратился в отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU