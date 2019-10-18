СЕГОДНЯ 11:03 2019-10-18T11:05:11+03:00

Дорожники Сургута обрабатывают дороги от гололеда. Фото с сайта pixabay.com

Все подрядчики готовы к зиме

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Снегопад и минусовая температура не застала врасплох дорожников Сургута. Подготовлена вся снегоуборочная техника и закуплены реагенты для устранения гололеда.

В администрации города отметили, что проезжую часть и тротуары в Сургуте стали обрабатывать с 15 октября. Вся спецтехника: снегоуборочные машины, тракторы в технической исправности и готова к работе. Имеется полный запас необходимых веществ – реагентов и пескосоляных смесей.

Добавим, что синоптики прогнозируют минусовые температуры по ночам, а занчит днем на дорогах будет сколько.

В этой связи участилось колисетво ДТП. Госавтоинспекторы призывают водителей быть осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU