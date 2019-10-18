Дорожники Сургута обрабатывают дороги от гололеда
Снегопад и минусовая температура не застала врасплох дорожников Сургута. Подготовлена вся снегоуборочная техника и закуплены реагенты для устранения гололеда.
В администрации города отметили, что проезжую часть и тротуары в Сургуте стали обрабатывать с 15 октября. Вся спецтехника: снегоуборочные машины, тракторы в технической исправности и готова к работе. Имеется полный запас необходимых веществ – реагентов и пескосоляных смесей.
Добавим, что синоптики прогнозируют минусовые температуры по ночам, а занчит днем на дорогах будет сколько.
В этой связи участилось колисетво ДТП. Госавтоинспекторы призывают водителей быть осторожными.
ИСТОЧНИК KP.RU