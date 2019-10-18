Летом 2020 года Югра перейдет на «умные» счетчики электричества

СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-18T10:58:53+03:00

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С 1 июля 2020 года югорчане вместо традиционных счетчиков начнут пользоваться интеллектуальными системами учета электроэнергии.

Напомним, в конце декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому поставщики электрической энергии при истечении межповерочного интервала, срока эксплуатации или неисправности приборов учета электроэнергии должны произвести их замену на интеллектуальные системы учета. Ответственность за установку счётчиков будет возложена на ресурсоснабжающие организации, а плату за индивидуальные приборы учёта компании включат в тариф.

В Ханты-Мансийске такая работа уже начата. В единой системе установлено 123 счетчика нового образца в многоквартирных домах по улицам Коминтерна, 29 и Ленина, 113.

Нужно отметить, что в отличие от своих предшественников, «умные» приборы учета производят замеры текущего потребления энергии и передают показания в энергокомпанию в автоматическом режиме без участия владельца квартиры или дома, подают сигнал об аварии в сети, о несанкционированном вмешательстве, позволяют в режиме реального времени через личный кабинет отслеживать свое потребление. Такие счетчики в несколько раз сокращают количество споров и разногласий между потребителями, сбытовыми и сетевыми компаниями, минимизируют потери.

ИСТОЧНИК KP.RU