СЕГОДНЯ 10:51 2019-10-18T10:51:46+03:00

Жительница Узбекистана дважды меняла имя, чтобы вернуться в Нижневартовск. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Иностранка обвиняется в пересечение Государственной границы Российской, въезд которой в Российскую Федерацию запрещен.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, в апреле 2016 года женщина была привлечена к административной ответственности за нарушение режима пребывания в Российской Федерации и самостоятельно покинула территорию России.

Позже, в июле 2016 года, она пересекла государственную границу России в пункте пропуска в международном аэропорту Нижневартовска и прибыла в Ханты-Мансийский автономный округ-Югру с измененными анкетными данными.

В октябре 2016 года она вновь была задержана сотрудниками правоохранительных органов и за нарушение режима пребывания на территории России привлечена судом к административной ответственности, после чего выдворена на пределы Российской Федерации.

В октябре 2017 года злоумышленница, находясь на территории Республики Таджикистан, в очередной раз изменила анкетные данные и, зная, что въезд на территорию России ей запрещен, следуя автотранспортом, незаконно пересекла границу Российской Федерации.

Сотрудниками ФСБ России 45-летняя женщина выявлена, задержана и ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено прокурором в Нижневартовский городской суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU