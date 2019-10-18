В Югре могут появиться дата-центры

СЕГОДНЯ 10:42 2019-10-18T10:42:45+03:00

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Одной из тем пленарного заседания Форума северных муниципалитетов, который проходит в эти дни в Сургуте, стало влияние сурового климата на развитие северных территорий. Совокупность метеорологических условий в Югре имеет свои плюсы.

Как было отмечено на форуме, климат Ханты-Мансийского автономного округа мог бы стать преимуществом для больших IT-компаний, готовых строить на территории региона крупные дата-центры. Такое предложение выдвинул глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Территорией для размещения объектов мог бы стать Сургутский район.

-Не могу прокомментировать перспективы майнинга криптовалют, но если бы сюда зашли Oracle или Google и построили большой дата-центр, мы были бы рады. Для их строительства обычно нужны большие промышленные холодильники, а здесь сам Бог велел. Мы бы приветствовали такого инвестора. Это бы дало совершенно иной вектор развития нашей территории, - сказал Андрей Трубецкой.

ИСТОЧНИК KP.RU