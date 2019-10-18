Сургутянина задержали с дозой наркотика

СЕГОДНЯ 09:59 2019-10-18T10:01:12+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе полицейские продолжают регистрировать преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Так, по данным УМВД по ХМАО-Югре, в Сургуте у 22-летнего подозреваемого во время личного досмотра обнаружено и изъято порошкообразное вещество светлого цвета. Согласно справки изъятое является наркотическим средством массой 0,75 грамма. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным ведомства, за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 46 преступлений, раскрыто 30, из них: поджог, 5 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 2 угона и 8 краж.

ИСТОЧНИК KP.RU