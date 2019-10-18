2019-10-18T09:55:45+03:00
Общество

Югра вместе с РосдорНИИ будет работать над вопросами модернизации дорожной сферы

В мероприятии принимают участие представители более 200 компаний
Алена Кульмухаметова
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Югра вместе с РосдорНИИ будет работать над вопросами модернизации дорожной сферы. Фото с сайта правительства ЮгрыЮгра вместе с РосдорНИИ будет работать над вопросами модернизации дорожной сферы. Фото с сайта правительства Югры
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Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на полях международной выставки «Дорога-2019» в Екатеринбурге заключил соглашение о сотрудничестве с Российским дорожным научно-исследовательским институтом (РосдорНИИ).

По информации правительства Югры, стороны договорились о партнерстве в разработке программ дорожной деятельности, выработке решений по применению новых технологий, создании условий для внедрения цифровых технологий в дорожной отрасли, интеллектуальных транспортных систем на автодорогах общего пользования, технологий для движения беспилотных транспортных средств.

Также окружное дорожное ведомство и институт планируют объединить усилия по научно-исследовательской деятельности, реализации единой технической политики автодорожной отрасли, мониторингу и анализу эффективности применения новых технологий и материалов.

Напомним, в Екатеринбурге 16-18 октября проходит международная специализированная выставка «Дорога – 2019». Стенд региона с интерактивной презентацией транспортного потенциала, информацией о реализации в Югре национального проекта «Безопасные и качественные дороги» представлен на выставке наряду с экспозициями российских регионов, федеральных ведомств, компаний. В выставке принимают участие представители более 200 компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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