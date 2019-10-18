За попытку кражи 19 флаконов шампуня задержана вартовчанка

СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-18T09:48:31+03:00

Женщина объясняет в полиции, зачем ей понадобилось столько моющего средства

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Почти два десятка баночек с шампунем пыталась похитить рецидивистка из Нижневартовска, но была задержана на месте преступления.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, 31-летняя ранее неоднократно судимая жительница Нижневартовска из торгового зала одного из гипермаркетов города пыталась похитить 19 флаконов шампуня на сумму около 3500 рублей. Возбуждено уголовное дело. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

А в Ханты-Мансийске задержан 21-летний подозреваемый, который в одном из офисов по улице Объездной похитил 10000 рублей, принадлежащие мужчине. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU