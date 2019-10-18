В Нижневартовске у школы искусств обустроили стоянку

СЕГОДНЯ 09:40 2019-10-18T09:40:34+03:00

На ней можно разместить несколько десятков машин

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Возле Детской школы искусств №1 в Нижневартовске обустроили дополнительные парковочные места. Новая стояночная площадка покрыта асфальтом и огорожена бордюрным камнем.

- Здесь можно разместить несколько десятков машин. Рядом ещё есть свободные участки, но по объективным причинам сделать парковку больше не получится, - пояснил заместитель председателя Думы г. Нижневартовска Сергей Землянкин. - Под землёй проходит водовод, на который ни в коем случае нельзя устанавливать площадку. Стоянка сделана исходя из возможностей.

Кроме того, рядом установлен остановочный комплекс, чтобы пассажирам общественного транспорта было комфортно ожидать автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU