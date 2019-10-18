СЕГОДНЯ 09:02 2019-10-18T09:03:38+03:00

Югорчане поверили мошенникам из соцсетей и лишились сбережений. Фото с сайта pixabay.com

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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано девять фактов мошенничества и краж с банковских карт.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, жители Сургута, Нягани, Пыть-Яха, Нефтеюганска, Когалыма, Нижневартовска, Нижневартовского и Сургутского районов перевели злоумышленникам более 330 тысяч рублей.

Чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали услуги финансовых организаций.

У 28-летнего жителя Нижневартовска неизвестные похитили 25 тысяч рублей, которые взломали страницу бывшей жены заявителя в социальной сети «Инстаграм» и попросили от ее лица денежные средства взаймы.

Аналогичным способом жительница Когалыма лишилась 5 тысяч рублей.

Жительница Пыть-Яха при попытке оплатить свой абонентский номер на сумму 200 рублей, ввела на сайте «Yabs yandex» реквизиты своей банковской карты и лишилась более 25 тысяч рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU