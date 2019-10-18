2019-10-18T08:58:43+03:00
Общество

В Югре открыли памятный знак легендарного спортсмена

Торжественное открытие приурочили к 95-летию Виктора Башмакова
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Югре открыли памятный знак легендарного спортсмена. Фото с сайта правительства ЮгрыВ Югре открыли памятный знак легендарного спортсмена. Фото с сайта правительства Югры
Изменить размер текста:

На стене спортивного корпуса Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва в Ханты-Мансийске появился памятный знак Виктора Яковлевича Башмакова, ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, почетного жителя города, почетного гражданина региона, легенды югорского спорта. Торжественное открытие состоялось сегодня, 17 октября, в день рождения героя.

С инициативой об открытии памятного знака выступил совет лидеров колледжа, идею поддержало руководство учреждения, а также департамент физической культуры и спорта Югры. Торжественное открытие приурочили к 95-летию Виктора Башмакова.

Стоит отметить, что воспитанники ЮКИОРа предложили присвоить имя Виктора Башмакова спортивному комплексу учреждения. Общественные обсуждения по этому вопросу состоятся в официальной группе региона в социальной сети «ВКонтакте» - «Югра». Высказать свое мнение югорчане смогут с 18 до 31 октября включительно.

С момента основания Югорского колледжа олимпийского резерва Виктор Яковлевич активно участвовал в жизни молодого спортивного учреждения, посещал все мероприятия колледжа, своим примером вдохновляя воспитанников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дорожники Сургута обрабатывают дороги от гололеда
Летом 2020 года Югра перейдет на «умные» счетчики электричества
Жительница Узбекистана дважды меняла имя, чтобы вернуться в Нижневартовск
В Югре могут появиться дата-центры
Сургутянина задержали с дозой наркотика
Югра вместе с РосдорНИИ будет работать над вопросами модернизации дорожной сферы
За попытку кражи 19 флаконов шампуня задержана вартовчанка
В Нижневартовске у школы искусств обустроили стоянку
Югорчане поверили мошенникам из соцсетей и лишились сбережений
Под Сургутом в массовом ДТП погибли два человека
Жителей Пыть-Яха предупреждают о медведе
За минувшие сутки в Югре в 11 ДТП пострадали 16 человек
В Ханты-Мансийске строители убрали пандус у дома и предложили жильцам спускать коляски «боком»
Детские сады Сургута оснастили оборудованием на миллиард рублей
Маленькую дочь югорчанки из Сирии доставят самолетом в Югру
В Лангепасе уклонисту выписали штраф
Погода в Югре 18 октября: минусовые температуры и небольшой снегопад
Альфа-Банк выпустил облигации ПАО «Трансконтейнер» с рекордной ставкой купона – 7,3%
Депутат из Пыть-Яха при трудоустройстве «подсунул» в отдел кадров поддельный диплом
Жительница Нефтеюганска перевела мошенникам 42 тысячи рублей ради компенсации за таблетки
Югру на конкурсе участковых будет представлять старший лейтенант из Мегиона
В Сургуте исчезнут бесхозные проезды
В Сургуте по подозрению в мошенничестве задержан адвокат
В Ханты-Мансийске в 2020 году все электросчетчики заменят на «умные»