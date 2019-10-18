СЕГОДНЯ 08:58 2019-10-18T08:58:43+03:00

В Югре открыли памятный знак легендарного спортсмена. Фото с сайта правительства Югры

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На стене спортивного корпуса Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва в Ханты-Мансийске появился памятный знак Виктора Яковлевича Башмакова, ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, почетного жителя города, почетного гражданина региона, легенды югорского спорта. Торжественное открытие состоялось сегодня, 17 октября, в день рождения героя.

С инициативой об открытии памятного знака выступил совет лидеров колледжа, идею поддержало руководство учреждения, а также департамент физической культуры и спорта Югры. Торжественное открытие приурочили к 95-летию Виктора Башмакова.

Стоит отметить, что воспитанники ЮКИОРа предложили присвоить имя Виктора Башмакова спортивному комплексу учреждения. Общественные обсуждения по этому вопросу состоятся в официальной группе региона в социальной сети «ВКонтакте» - «Югра». Высказать свое мнение югорчане смогут с 18 до 31 октября включительно.

С момента основания Югорского колледжа олимпийского резерва Виктор Яковлевич активно участвовал в жизни молодого спортивного учреждения, посещал все мероприятия колледжа, своим примером вдохновляя воспитанников.

ИСТОЧНИК KP.RU