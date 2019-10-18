2019-10-18T09:07:36+03:00
Происшествия

Под Сургутом в массовом ДТП погибли два человека

У грузовика отлетело колесо и повредило легковушку [видео]
Алена Кульмухаметова
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Под Сургутом в массовом ДТП погибли два человекаПод Сургутом в массовом ДТП погибли два человекаФото: Татьяна Коркина
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 9 часов утра на 36 км автодороги «Подьезд к г. Сургуту». В ДТП попали три автомобиля.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «КАМАЗ». После чего у грузового автомобиля оторвалось колесо, которое повредило еще один автомобиль «Хонда аккорд», двигавшийся в попутном направлении за «Ладой Приорой».

В результате аварии двое человек погибли.

В настоящее время на месте ДТП работают наряды ГИБДД, следственно-оперативная группа. Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Под Сургутом в ДТП погибли два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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