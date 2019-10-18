СЕГОДНЯ 08:36 2019-10-18T08:36:14+03:00

Жителей Пыть-Яха предупреждают о медведе. Фото с сайта pixabay.com

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Косолапые, по всей видимости, пока не легли в спячку и продолжают нагуливать жирок. Медведей все чаще видят в черте города.

Так, в районе 7 микрорайоне, где ГПЗ, города Пыть-Ях 16 октября вечером был замечен бурый хищник.

- Учитывая то, что медведь, находящийся в границах города Пыть-Яха, представляет опасность жизни и здоровью населения, убедительная просьба жителей города соблюдать правила поведения в местах обитания диких животных для минимизации риска нападения медведя, - сообщает администрация города.

Отметим, что ранее в соцсетях жителей Урая также предупреждали о большом количестве медведей в лесу.

- Тем, кто ходит в лес за кедровыми шишками, сообщаю, без ружья там делать нечего – очень много медведей, - писал местный житель в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU