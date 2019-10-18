2019-10-18T07:54:01+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре в 11 ДТП пострадали 16 человек

Количество аварий участилось из-за снегопада
Алена Кульмухаметова
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За минувшие сутки в Югре в 11 ДТП пострадали 16 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыЗа минувшие сутки в Югре в 11 ДТП пострадали 16 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось около 10 часов 45 минут на 9 км «Самотлорского месторождения», в Нижневартовском районе 17 октября. Столкнулись «УАЗ Пикап» под управлением 20-летнего водителя и «Камаза».

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в результате дорожно-транспортного происшествия 28-летний пассажир автомобиля «УАЗ» от полученных травм скончался, водитель этого же транспортного средства получил травмы.

Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

В ведомстве отметили рост количества ДТП за сутки, связанных с погодными условиями. Так, на территории округа зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 16 человек получили травмы. Кроме того, задержано 12 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 22 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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