СЕГОДНЯ 07:44 2019-10-18T07:44:43+03:00

В Ханты-Мансийске строители убрали пандус у дома и предложили жильцам спускать коляски «боком». Фото из соцсети ВКонтакте

Изменить размер текста: A A

Пост возмущения появился в соцсети ВКонтакте в группе «Ханты-Мансийск» от молодой мамы. По словам женщины, строители убрали старый пандус, а на просьбы установить новый – нахамили.

- Добрый день, Фонд капремонта, ЖКУ может отреагируют, - пишет женщина. По ее словам, дом на улице Пионерская 29 ремонтируется по программе капремонта. На крыльце у подъезда до ремонта был установлен деревянный пандус, который строители во время ремонта крыльца демонтировали.

Югорчанка отмечает, что в доме живут семьи, у которых есть дети или будут.

- Позвонили в фонд капремонта, спросили, будет ли он вообще, нам ответили, что пандус предназначен только для инвалидов. На вопрос: как мамочки деток с колясками спустят? Ответили: боком, - пишет горожанка. Она требует вернуть хотя бы старый пандус.

Возмущения женщины поддержали соседки:

- Фонд капитального ремонта создан для сбора денежных средств с населения, - ответила на пост Айгуль Ишкулова, которую поддерживают несколько подписчиков группы.

- Согласна, живу в этом доме, очень сложно с коляской спускаться, раньше был деревянный пандус( пару раз с ребёнком падали с него, так как зимой он превращается в ледяную горку), но хоть что то было, - отметила Фарида Уразбекова.

ИСТОЧНИК KP.RU