2019-10-18T06:42:32+03:00
Общество

В Лангепасе уклонисту выписали штраф

Молодому человека придется отдать долг Родине
Алена Кульмухаметова
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В Лангепасе уклонисту выписали штраф. Фото с сайта прокуратуры ЮгрыВ Лангепасе уклонисту выписали штраф. Фото с сайта прокуратуры Югры
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Лангепасский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в уклонении от призыва на военную службу без уважительных причин.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, судом установлено, что молодой человек во время весенней призывной кампании 2019 года будучи надлежащим образом уведомленным о необходимости прибыть в военкомат, в назначенные дни не явился.

Суд назначил наказание виновному в виде штрафа.

Отметим, что в России и в Югре с 1 октября начался осенний призыв. Призывная кампания завершится 31 декабря. Уже известно, что югорские новобранцы будут служить во всех военных округах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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