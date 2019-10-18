В Лангепасе уклонисту выписали штраф

СЕГОДНЯ 06:42 2019-10-18T06:42:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Лангепасский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в уклонении от призыва на военную службу без уважительных причин.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, судом установлено, что молодой человек во время весенней призывной кампании 2019 года будучи надлежащим образом уведомленным о необходимости прибыть в военкомат, в назначенные дни не явился.

Суд назначил наказание виновному в виде штрафа.

Отметим, что в России и в Югре с 1 октября начался осенний призыв. Призывная кампания завершится 31 декабря. Уже известно, что югорские новобранцы будут служить во всех военных округах России.

ИСТОЧНИК KP.RU