Погода в Югре 18 октября: минусовые температуры и небольшой снегопад
В пятницу 18 октября в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -3, +2 градусов, местами -5,-10 градусов.
В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный и северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0,-2 градусов.
В Сургуте с утра небольшой снег, переменная облачность. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит –3, -5 градусов.
В Нижневартовске пасмурно и небольшой снег. Ветер северо-западный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU