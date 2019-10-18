2019-10-18T06:35:50+03:00
Общество

Погода в Югре 18 октября: минусовые температуры и небольшой снегопад

На дорогах возможен гололед
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 18 октября: минусовые температуры и небольшой снегопад. Фото из группы "Ханты-Мансийск" в соцсети ВКонтактеПогода в Югре 18 октября: минусовые температуры и небольшой снегопад. Фото из группы "Ханты-Мансийск" в соцсети ВКонтакте
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В пятницу 18 октября в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -3, +2 градусов, местами -5,-10 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный и северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0,-2 градусов.

В Сургуте с утра небольшой снег, переменная облачность. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит –3, -5 градусов.

В Нижневартовске пасмурно и небольшой снег. Ветер северо-западный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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