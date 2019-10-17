2019-10-17T17:39:35+03:00
Общество

Альфа-Банк выпустил облигации ПАО «Трансконтейнер» с рекордной ставкой купона – 7,3%

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Альфа-Банк выпустил облигации ПАО «Трансконтейнер» с рекордной ставкой купона – 7,3%. Фото с сайта pixabay.comАльфа-Банк выпустил облигации ПАО «Трансконтейнер» с рекордной ставкой купона – 7,3%. Фото с сайта pixabay.com
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Альфа-Банк объявил о выпуске биржевых облигаций компании «Трансконтейнер» серии ПБО-01 объемом десять миллиардов рублей. Размещаются облигации на пять лет.

Ставка первого купона изначально ориентировалась на 7,5-7,65% годовых, пишет kursdela.biz. Однако финальная ставка на фоне интереса инвесторов снизилась до 7,3%, это вполне соответствует эффективной доходности к погашению 7,43%. Спрос на облигации уже превысил 29 миллиардов рублей.

Руководитель отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок отметил, что инвесторы заинтересовались размещением накануне приватизации контрольного пакета акций ПАО. Ориентиро по ставке купона на фоне такого спроса снизился в четыре раза. 7,3 % – рекордно низкий уровень для компании.

Размещались биржевые облигации по открытой подписке с амортизацией по 25% от номинала в даты выплат 7–10 купонов. Купонный период составит шесть месяцев. Датой размещения выбрано 23 октября. В организации листинга также принимали участие ВТБ Капитал и Райффайзенбанк.

Прибыль крупнейшего в России контейнерного оператора по итогам 2018 года составила 9,5 миллиарда рублей. Компания оперирует парком в 74,1 тысячи штук контейнеров и 27,8 тысячи штук фитинговых платформ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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