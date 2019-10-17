Депутат из Пыть-Яха при трудоустройстве «подсунул» в отдел кадров поддельный диплом
Народному избраннику грозит срок за поддельный диплом об образовании, который он предоставил для трудоустройства. Нарушение законодательства выявила прокуратура.
Прокуратурой автономного округа признано законным возбуждение следственным комитетом Югры уголовного дела в отношении депутата Думы города Пыть-Ях шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 по факту использования заведомо подложного документа.
Согласно материалам дела, в июле 2018 года для трудоустройства на руководящую должность в муниципальное предприятие он предоставил в отдел кадров и муниципальной службы управления делами администрации Пыть-Яха заведомо подложный диплом о получении им среднего профессионального образования.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.
Результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU