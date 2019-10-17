2019-10-17T16:00:27+03:00
Происшествия

Депутат из Пыть-Яха при трудоустройстве «подсунул» в отдел кадров поддельный диплом

В отношении него возбуждено уголовное дело
Алена Кульмухаметова
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Депутат из Пыть-Яха при трудоустройстве «подсунул» в отдел кадров поддельный диплом. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгреДепутат из Пыть-Яха при трудоустройстве «подсунул» в отдел кадров поддельный диплом. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югре
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Народному избраннику грозит срок за поддельный диплом об образовании, который он предоставил для трудоустройства. Нарушение законодательства выявила прокуратура.

Прокуратурой автономного округа признано законным возбуждение следственным комитетом Югры уголовного дела в отношении депутата Думы города Пыть-Ях шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 по факту использования заведомо подложного документа.

Согласно материалам дела, в июле 2018 года для трудоустройства на руководящую должность в муниципальное предприятие он предоставил в отдел кадров и муниципальной службы управления делами администрации Пыть-Яха заведомо подложный диплом о получении им среднего профессионального образования.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.

Результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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