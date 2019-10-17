Жительница Нефтеюганска перевела мошенникам 42 тысячи рублей ради компенсации за таблетки

СЕГОДНЯ 15:45 2019-10-17T15:45:53+03:00

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В дежурную часть полиции Нефтеюганска обратилась 56-летняя местная жительница, которая стала жертвой мошенников.

Полицейским женщина рассказала, что несколько месяцев назад в сети Интернет она заказала таблетки для желудка. Товар пришел горожанке в течение нескольких дней, однако ожидаемого чудесного эффекта их использование не принесло.

Накануне на ее сотовый телефон поступил звонок от неизвестного, представившегося помощником судебного пристава. Мужчина убедил женщину в том, что свой заказ она сделала у мошенников и в настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело, в рамках которого ей должны присвоить статус потерпевшей, и как пострадавшей от действий злоумышленников, ей положена компенсация в размере 170 тысяч рублей. Для получения денег югорчанке прделожили оплатить страховые взносы в размере 19 тысяч рублей. После звонивший просил перевести деньги для покрытия судебных издержек.

В общей сложности жительница Нефтеюганска из-за жадности перевела аферистам более 42 тысяч рублей.

В настоящее время проводится комплекс розыскных мероприятий для установления личности злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU