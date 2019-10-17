СЕГОДНЯ 15:01 2019-10-17T15:03:58+03:00

Югру на конкурсе участковых будет представлять старший лейтенант из Мегиона. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Он служит в органах внутренних дел с 2010 года

Изменить размер текста: A A

На официальном сайте полиции Югры завершилось онлайн-голосование за участников регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый - 2019».

Трое участковых из Мегиона, Нижневартовска и Сургута боролись за право представлять округ на Всероссийском этапе конкурса.

Победителем регионального этапа, набрав 1994 голоса, стал участковый уполномоченный полиции города Мегион старший лейтенант полиции Аббасов Сабухи Ариф оглы.

Участковый служит в органах внутренних дел с 2010 года. Население обслуживаемого участка составляет около 4 тысяч человек.

Лучший участковый Югры будет представлять наш округ на заключительном этапе конкурса, который стартует 1 ноября на сайте издания «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU