2019-10-17T15:03:58+03:00
Общество

Югру на конкурсе участковых будет представлять старший лейтенант из Мегиона

Он служит в органах внутренних дел с 2010 года
Алена Кульмухаметова
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Югру на конкурсе участковых будет представлять старший лейтенант из Мегиона. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреЮгру на конкурсе участковых будет представлять старший лейтенант из Мегиона. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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На официальном сайте полиции Югры завершилось онлайн-голосование за участников регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый - 2019».

Трое участковых из Мегиона, Нижневартовска и Сургута боролись за право представлять округ на Всероссийском этапе конкурса.

Победителем регионального этапа, набрав 1994 голоса, стал участковый уполномоченный полиции города Мегион старший лейтенант полиции Аббасов Сабухи Ариф оглы.

Участковый служит в органах внутренних дел с 2010 года. Население обслуживаемого участка составляет около 4 тысяч человек.

Лучший участковый Югры будет представлять наш округ на заключительном этапе конкурса, который стартует 1 ноября на сайте издания «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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