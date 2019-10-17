2019-10-17T14:49:56+03:00
Общество

В Сургуте исчезнут бесхозные проезды

В городе идет межевание участков
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Сургуте исчезнут бесхозные проезды. Фото с сайта администрации города СургутВ Сургуте исчезнут бесхозные проезды. Фото с сайта администрации города Сургут
Изменить размер текста:

В Сургуте завершился первый этап межевания городских микрорайонов. После постановки на кадастровый учет и признания права собственности в городе исчезнут так называемые «бесхозные» проезды. Новые собственники сами смогут решать, что организовать на участке – зеленую зону, дорогу или дополнительные парковочные места.

В городской администрации отметили, что первый этап межевания завершен: определены границы, проведены публичные слушания, утверждены проекты межевания 45 микрорайонов города. Второй этап – постановка на кадастровый учет, который тоже можно разделить на две стадии: постановка на учет земельных участков и признание права на так называемые «бесхозные» проезды. Всего их выявлено 113. Часть будет передана в собственность жителям многоквартирных домов, часть – коммерческим организациям и городу.

На сегодняшний день город планирует признать муниципальным 21 проезд. В настоящее время департамент городского хозяйства занимается их регистрацией. Одновременно департамент архитектуры и градостроительства проводит комплексную кадастровую работу.

После постановки участков на кадастровый учет кампания по комплексному межеванию городских микрорайонов завершится, и у всех земельных участков в городе будет определен хозяин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Альфа-Банк выпустил облигации ПАО «Трансконтейнер» с рекордной ставкой купона – 7,3%
Депутат из Пыть-Яха при трудоустройстве «подсунул» в отдел кадров поддельный диплом
Жительница Нефтеюганска перевела мошенникам 42 тысячи рублей ради компенсации за таблетки
Югру на конкурсе участковых будет представлять старший лейтенант из Мегиона
В Сургуте по подозрению в мошенничестве задержан адвокат
В Ханты-Мансийске в 2020 году все электросчетчики заменят на «умные»
В Сургуте машиниста катка обвиняют в нечаянной смерти чиновника
В Югре у Самотлорского месторождения произошло смертельное ДТП
В Нижневартовске будут судить агрессивного водителя, который напал на съемочную группу
Югорчанку задержали с 4 граммами наркотика
Туристам предлагают прогулки по набережной Ханты-Мансийска с аудиогидом
Вартовчанка за объявление на сайте о продаже мебели отдала четверть миллиона рублей
В Югре началась подготовка к Хантатону
Сургутянин отправится на полтора года в колонию за осквернение памятника
У гостиницы «Олимпийская» в Ханты-Мансийске появилась хвойная аллея
В Сургуте грабитель отнял у мужчины деньги, часы и телефон
В Югру пришла зима
Предупреждающую о мошенниках сургутянку обманули аферисты
За минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали четыре человека
Больница Урая заплатит девочке компенсацию за падение на уличных тренажерах
Сургутянам расскажут из чего складывается тариф на мусор
Погода в Югре 17 октября: стойкий минус и снегопад
В Сургуте установили последний в этом году остановочный павильон
В Излучинске спасатели обнаружили в квартире тело 17-летней югорчанки
Сургутские полицейские нашли воров по отпечаткам пальцев
Вартовчан предупреждают о грязной воде из под кранов