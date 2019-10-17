В Сургуте исчезнут бесхозные проезды

СЕГОДНЯ 14:46 2019-10-17T14:49:56+03:00

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В Сургуте завершился первый этап межевания городских микрорайонов. После постановки на кадастровый учет и признания права собственности в городе исчезнут так называемые «бесхозные» проезды. Новые собственники сами смогут решать, что организовать на участке – зеленую зону, дорогу или дополнительные парковочные места.

В городской администрации отметили, что первый этап межевания завершен: определены границы, проведены публичные слушания, утверждены проекты межевания 45 микрорайонов города. Второй этап – постановка на кадастровый учет, который тоже можно разделить на две стадии: постановка на учет земельных участков и признание права на так называемые «бесхозные» проезды. Всего их выявлено 113. Часть будет передана в собственность жителям многоквартирных домов, часть – коммерческим организациям и городу.

На сегодняшний день город планирует признать муниципальным 21 проезд. В настоящее время департамент городского хозяйства занимается их регистрацией. Одновременно департамент архитектуры и градостроительства проводит комплексную кадастровую работу.

После постановки участков на кадастровый учет кампания по комплексному межеванию городских микрорайонов завершится, и у всех земельных участков в городе будет определен хозяин.

ИСТОЧНИК KP.RU