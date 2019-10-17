2019-10-17T14:00:08+03:00
Происшествия

В Сургуте по подозрению в мошенничестве задержан адвокат

Он обещал оправдательный приговор преступнику
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте по подозрению в мошенничестве задержан адвокат. Фото с сайта СУ СК ПО ХМАО-ЮгреВ Сургуте по подозрению в мошенничестве задержан адвокат. Фото с сайта СУ СК ПО ХМАО-Югре
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Два с половиной миллиона рублей попросил у брата подзащитного адвокат из Сургута за оправдательный приговор. Теперь он сам стал фигурантом уголовного дела.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, адвокат подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Он осуществлял защиту по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя Сургута по факту мошенничества. Адвокат сообщил брату обвиняемого, что может способствовать освобождению мужчины из под стражи, а в дальнейшем – вынесению оправдательного приговора. За эту услугу предложил передать ему 2,5 миллиона рублей, которые якобы предназначались в качестве взятки некоему должностному лицу в суде, способному повлиять на изменение меры пресечения.

По версии следствия он был намерен присвоить эти деньги с целью личного обогащения. 16 октября при передаче части оговоренной суммы адвокат был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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