В Сургуте по подозрению в мошенничестве задержан адвокат
Два с половиной миллиона рублей попросил у брата подзащитного адвокат из Сургута за оправдательный приговор. Теперь он сам стал фигурантом уголовного дела.
По данным СУ СК по ХМАО-Югре, адвокат подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Он осуществлял защиту по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя Сургута по факту мошенничества. Адвокат сообщил брату обвиняемого, что может способствовать освобождению мужчины из под стражи, а в дальнейшем – вынесению оправдательного приговора. За эту услугу предложил передать ему 2,5 миллиона рублей, которые якобы предназначались в качестве взятки некоему должностному лицу в суде, способному повлиять на изменение меры пресечения.
По версии следствия он был намерен присвоить эти деньги с целью личного обогащения. 16 октября при передаче части оговоренной суммы адвокат был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU